هاتف رخيص بكاميرا رائعة سامسونج Galaxy M21 2021 Edition وبمواصفات ممتازة

عندما يريد شخص ما بشراء هاتف يضع أمام أعينه أمرين هامين يضعهم في الحسبان أن يكون الهاتف به امكانيات تنافسية كبيرة من ناحية نقاء ووضوح الكاميرات والمساحة وإمكانية التخزين وسرعة أداء وتنفيذ الأوامر بالهاتف ونجد من الهاتف المعلن عنه اليوم تجتمع به هذه المميزات التي ذكرناها سلفا، فتجد أن سامسونج تطلق Galaxy M21 2021 Edition “هاتف رخيص بكاميرا رائعة” وبمواصفات عالية جدا، وهو الأحدث من الفئة المتوسطة “M” والذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة لمواصفاته، ويأتي هاتف Galaxy M21 2021 Edition الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها يزيد عن 400 شمعة/م، ويعمل هذا الهاتف بمعالج Exynos 9611 ثماني النواة، ومعالج رسوميات Mali-G72 MP3، و ذواكر وصول عشوائي 4 و6 جيجابايت، و ذواكر تخزين داخلية 64 و128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

تصميم جيد مع خامات تصنيع ممتازة ومتينة، و يأتي ضمن الفئة المتوسطة “M”. هيكل مقاوم للرطوبة والغبار،ووجود طبقة حماية جوريلا جلاس الجيل الثالث ضد الخدش والكسر. شاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها يزيد عن 400 شمعة/م. معالج Exynos 9611 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G72 MP3 ذاكرة وصول عشوائي تتراوح بين 4 و6 جيجابايت. ذاكرة تخزين داخلية تتراوح بين 64 و128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC. الكاميرا الأساسية رباعية العدسة بدقة (64+48+8+5) ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات HDR وتقنيات التعرف على الوجوه، ويمكن تصوير فيديوهات بدقة 4K بالكاميرا الخلفية. نظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1 Core منفذين لشرائح الاتصال. منفذ 3.5 ملم للسماعات. مستقبل لإشارات الراديو FM منفذ USB Type-C 2.0 ماسح لبصمات الأصابع، بصمة فى الظهر + خاصية التعرف على الوجه. بطارية بسعة 6000 مللي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.



يقدم المعالج اداء جيد فى المهام اليومية وليس المفضل للالعاب. اتمني تقليل الحافة السفلية للشاشة لتزداد نسبة الاستحواذ. تخانة الجهاز كبيرة وقد يكون السبب هي البطارية العملاقة. لا يوجد سماعات فى العلبة او جراب لحماية الظهر.

مميزات ومواصفات Galaxy M21 2021 Editionm21.سعر هاتف سامسونج Galaxy M21 2021

حيث يتوفر هاتف سامسونج Galaxy M21 2021، في لونين هما الأسود والأزرق، واما عن سعره فيعتبر سعره مناسب جدا وفي متناول الجميع بالمقارنة بمثيله ونفس امكانياته الرائعة حيث يتوفر نسختين من هاتف سامسونج جلاكسي M21 وهما كالتالي:

1- الإصدار 4 + 64 جيجابايت، مقابل سعر 170 دولار (أي ما يعادل ألفين و 600 جنيه مصري).

2- ولنسخة 6 + 128 جيجابايت، بسعر 195 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف جنيه مصري).