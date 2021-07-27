بالفيديو.. جدار رملي عملاق يبتلع مدينة في الصين

تسببت عاصفة رملية كثيفة مصحوبة بسحب الغبار في حدوث فوضى في مدينة دونهوانغ القديمة على طريق الحرير في شمال غربي الصين.
فقد ضربت العاصفة الرملية، التي بلغ ارتفاعها 100 متر على الأقل، حوالي الساعة 3 مساء، مدينة دونهوانغ، في 25 يوليو 2021، مما أجبر الشرطة المحلية على فرض ضوابط على حركة المرور عند بوابات الرسوم وأمرت السائقين بإبعاد سياراتهم عن الطرق السريعة وإلى مناطق الخدمة لانتظار انتهاء العاصفة.
وأظهرت لقطات الفيديو العاصفة الرملية وهي تبتلع مدينة دونهوانغ، وهي موطن لكهوف "موغاو"، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، والتي تقع في صحراء جوبي وتشتهر بمناخها القاسي وظروفها المعيشية.
وأظهرت اللقطات، التي نشرت على موقع تويتر، مبان شاهقة وهي تختفي تحت سحابة الغبار الهائلة، حيث انخفضت الرؤية إلى أقل من 7 أمتار.
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