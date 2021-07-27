50,000 تمويل بأقل راتب بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل راتب عبر إمكان

50,000 هو المبلغ التمويلي المتاح لجميع العملاء السعوديين الذي يرغبون في الحصول على تمويل إمكان في المملكة العربية السعودية لهذا العام ولكن في حالة طلب تمويل إضافي من شركة إمكان ربما يصل إلى 2 مليون ريال سعودي ولكن تحت ضوابط وشروط معلنة من إمكان وسوف نوضح اليوم التمويل الميسر للسعوديين عبر إمكان مصرف الراجحي الذي يحتاج أقل راتب شهري في المملكة يساوي 2000 ريال سعودي ولكن يمتاز بالكثير من المميزات التمويلية ومنها الحصول على التمويل المناسب للعملاء بدون تحويل الراتب الشهري عبر تمويل إمكان والتقديم متاح للجميع عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مكان آخر عن طريق رابط التقديم على تمويل بأقل راتب شهري بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي أو بدون الضامن السعودي بالمملكة العربية السعودية عبر تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي.

أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على التمويل الميسر عبر إمكان

تمويل إمكان مصرف الراجحي يقدم تمويل ميسر لجميع العملاء السعوديين في البنوك السعودية وربما يحتاج التمويل دخل شهري ثابت لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي عبر إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ولكن هناك ضوابط وشورط مختلفة لابد من توفيرها والإلتزام بها قبل التقديم على تمويل إمكان في المملكة كما يلي بكافة التفاصيل :

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية وحاصل على الهوية الوطنية السعودية سارية المدة الزمنية ويمتلك دخل شهري لا يقل عن ألفين ريال سعودي للموافقة على الطلب.

يفضل أن يكون المتقدمين عمرهم يبدأ من عشرون عاماً فأكثر من ذلك للموافقة على تمويل إمكان في المملكة.

التمويل النقدي كذلك يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بشرط أن يكون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو قطاع خاص ولكن يحتاج مدة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

يمتاز تمويل إمكان مصرف الراجحي بالمملكة بتوفير القرض بدون كفيل أو بدون ضامن سعودي الجنسية.

إمكان للتمويل بدون تحويل الراتب الشهري ربما حتى مبلغ تمويل خمسون ألف ريال سعودي.

قرض ميسر كذلك لجميع العملاء السعوديين المتقدمين في كافة البنوك السعودية ومتوافق مع الشريعة الإسلامية.

تمويل إيضاً بأقل راتب شهري بالتقسيط الميسر لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير.

أهم المزايا التمويلية الهامة لدى تمويل إمكان مصرف الراجحي بالمملكة