كورونا فى المكسيك .. 5.920 إصابة جديدة و171 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة المكسيكية فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ وباء "كوفيد 19" فى البلاد ارتفعت إلى مليونين، و754 ألف حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 238 ألفًا و595 حالة.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى للوفيات قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.