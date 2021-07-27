خطوات القبول في جامعة الإمام عبد الرحمن ، لقد بشكل رسمي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بدأت في قبول طلبات الالتحاق. من صباح اليوم الثلاثاء عبر البوابة الرسمية الإلكترونية لموقع الجامعة. كما أعلنت الجامعة أن يمكن لكل الذين يريدون الالتحاق بتسجيل طلباتهم علي التطبيق الرسمي (MY IAU). واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض خطوات القبول الرسمية والجدول الزمني والإجراءات الواجب توافرها للقبول. وذلك عبر موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي في السطور التالية.

خطوات القبول في جامعة الإمام عبد الرحمن بالجدول الزمني

أعلنت جامعة الإمام عن الخطة الزمنية التي يتم إتباعها لقبول الطلبات والتي سوف تبدأ بالفعل صباح اليوم. كما تستمر قبول الطلبات حتي 17/12/1442 هجريا الموافق يوم السبت 31 من يوليو 2021. كما سيتم إعلان نتائج القبول في الجامعة من يوم الأحد القادم الموافق 1 من أغسطس 2021 حتي 4 أغسطس 2021 وهذه نتائج الدفعة الأولي.

أما بالنسبة للدفعة الثانية سوف يتم الإعلان عن نتائجها من يوم الخميس 5 أغسطس 2021 وحتي السبت 7 أغسطس 2021. كما يتم إعلان نتائج الدفعة الثالثة من المقبولين في الجامعة يومي 8 و9 أغسطس من الشهر نفسة. وعلي المتقدم أن يقوم بالتقديم عبر المنصة الإلكترونية للجامعة.

إجراءات القبول في جامعة الإمام

للطلاب والطالبات يمكن التقديم إلكترونيا في وقت واحد دون الحاجة إلى مراجعة أو تقديم المستندات حيث جميع المعلومات محفوظة ومرتبطة مع وزارة التعليم والوطني للقياس. وعلي الطلاب والطالبات أن يقوموا بتحميل التطبيق الرسمي للجامعة بعد تأكيد عميد القبول والتسجيل في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ضرورة تحميل التطبيق. كما يجب تصفح أيقونات التطبيق ومعرفة كافة التفاصيل بداخله مثل التخصصات داخل الكلية. كما يحث ويؤكدون علي متابعة حسابات العمداء والمسئولين عبر شبكات التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وانستجرام وسناب شات.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم خطوات القبول في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل والجدول الزمني للقبول. كما أيضا إجراءات القبول في جامعة الإمام عبر منصة الجامعة الرسمية. كل ذلك عبر تلك المقالة من خلال موقعكم المفضل (ثقفني). نتمنى لكم النجاح والتوفيق. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.