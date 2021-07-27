تردد قناة السعودية قرآن، قد ازدادت معدلات البحث مؤخراً في محركات البحث جوجل عن التردد الجديد لقناة السعودية قرآن وهي قناة ذات صيت كبير جداً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى شهرتها الكبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي بأكمله، وقد ازدادت التساؤلات عن التردد الجديد لقناة السعودية قرآن خاصة عند بداية الشهر الهجري المبارك شهر ذي الحجة بالإضافة إلى أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن المعروف أن كافة الأمة الإسلامية تهتم برؤية جميع مناسك الحج وطواف الحجاج في مكة المكرمة حول الكعبة المشرفة، َذلك ما توفره قناة السعودية قرآن حيث أنها تبث مباشرةً كل أركان ومناسك الحج بأفضل جودة للصوت والصورة لكي تتمتع أمتنا الإسلامية بالتمتع بسماع تكبيرات وتهليلات الحجاج من أشرف بقاع الأرض.

كافة المعلومات عن قناة السعودية قرآن

قد بدأت قناة السعودية قرآن في بثها الأول منذ عام 2009 ميلادياً حيث انها مستمرة منذ قرابة اثنا عشر سنة تقريباً، وتمكن هذه القناة كافة متابعيها من متابعة جميع الصلوات الخمس ببث مباشر من الحرم المكي بالإضافة إلى بثها للقرآن الكريم باستمرار طوال اليوم دون توقف ويقرأ القرآن بها أشهر شيوخ المملكة العربية السعودية المتميزين بأصواتهم القريبة من القلب مثل الشيخ ماهر المعقيلي والشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ فارس عباد.

وتمكن هذه القناة متابعيها من رؤية كافة أركان الحرم المكي الشريف بأعلى جودة للصورة والصوت بدون اي تشويش او انقطاع ولذلك قد يحدث تغيير في تردد القنوات الفضائية من حين لآخر لكي تحافظ علي جودة بث المحتوي بشكل مباشر، وتتبع قناة السعودية قرآن التليفزيون الحكومي السعودي،وهي الجهة المسؤولة عن القناة ويثها بشكل يومي .

التردد الجديد لقناة السعودية قرآن

قد اهتم القائمين على هذه القناة أن يتم توفير بث القناة من خلال العديد من الأقمار الصناعية وبذلك يتمكن اكبر قد ممكن من أفراد أمتنا الإسلامية في كافة بقاع الأرض المختلفة أن يتمتعوا بالاستماع إلى القرآن الكريم ورؤية أشرف بقاع الأرض الكعبة المشرفة خلال طول أيام العام.

جميع الترددات الجديدة لقناة السعودية قرآن

تصحيح الخطأ الجودة

النايل سات 11492 أفقيH 27500 3/4 SD

عرب سات 12149 أفقي H 27500 3/4 H D

عرب سات 12284 عمودي V 27500 5/6 H D

هوت بيرد 13 شرقاً 12558 عمودي V 27500 5/6 H D

ياه سات 11747 أفقي H 27500 5/6 H D