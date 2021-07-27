أغرب وأغلى أنواع الفواكه في العالم وأسمائها

أغرب وأغلى أنواع الفواكه في العالم، حيث سنأخذك في جولة سريعة عزيزي القارئ “لموقع ثقفني” لكي تنهل معنا معرفة وثقافة حول أغرب الفواكه وأغلاها حول العالم، حيث أن أغلبنا معتاد دوماً وغالباً على أنواع محددة من الفواكه، والتي نسمع عنها كثيراً ولا تخلو منها الأسواق في ذات الوقت مثل التفاح والمشمش والبطيخ، لكن ماذا عن النادر من الفواكه اللذيذة أيضا والحلوة المذاق والغالية السعر أيضا، حيث تعد أيضا منطقة شرق وجنوب قارة آسيا موطن لأغلب الفواكه الثمينة والنادرة، وأما عن القليل المتبقي فموجود في استراليا والأمريكيتين وخاصة في دولة المكسيك.

أغرب وأغلى أنواع الفواكه على مستوى العالم

قد تشعر بالفضول أكثر عندما تسمع عن نوع من أنواع الفاكهة لم تسمع عنه من قبل. وهذا طبيعي جداً. حيث أننا لم نذهب إلى كلف الأماكن في العالم. لكن هنا ومع “ثقفني“، ستشعر أنك في جولة حول أشجار الفاكهة في العالم كله.

1- فاكهة الليتشي (Lychee)

هي فاكهة استوائية، وتعتبر الصين هي المنتج الرئيسي لها على مستوى العالم، فهي من أغرب الفواكه في العالم بل وأندرها. موطنها في مقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان الصينيتين، وتلي الصين في الإنتاج لتلك الفاكهة دولة الهند، وبعض الدول الأخرى في جنوب شرق آسيا. وبعض دول أفريقيا وشبه القارة الهندية أيضا.

وهي عبارة عن ثمرة لها قشر سميك بعض الشئ ولونه وردي أحمر ولا يصلح للأكل ويغطي اللحم الحلو الذي يتم تناوله في العديد من أطباق الفاكهة المختلفة في دول جنوب شرق آسيا. وهي فاكهة غنية جداً بفيتامين C. وتشبه في مذاقها العنب.

2- كومكوت (Kumqut) من أغرب وأغلى أنواع الفواكه

شكلها يشبه البرتقال، لكن في حجم ثمرة العنب، وغنية كثيراً بفيتامين C، وهي مصنفة ضمن عائلة الحمضيات. طعمها حامض مختلط بحلاوة شديدة، ويسمونها البرتقال الذهبي أو الليمون الياباني، وزنها ما بين 8 إلى 10 غرامات.

كما أن اسم كومكوت العلمي “سيتروس جابونيكا“، وأماكن زراعتها هي الصين، والهند، تايوان، دول جنوب شرق آسيا وتزرع حالياً في مصر بكثرة.

3- باشن فروت أو الماراكويا، زهرة الآلام (Passion Fruit)

باشن فروت هو من أغرب أنواع الفواكه في العالم، وهي فاكهة لها قشرة ناعمة، ومن داخلها تشبه التين الشوكي. لكن طعمها أحلى وألذ بكثير، ويعود موطنها الأصلي إلى البرازيل، وتتم زراعتها على نطاق تجاري في الهند ونيوزيلندا. وهي الأماكن الأكثر دفئا والخالية من الصقيع، وفي جنوب أفريقيا يسمونها (جارناديلا الأرجوانية).

4- مكعبات البطيخ

هو أحد أنواع الفواكه الأغلى ثمناً في العالم، لكن طعمه مثل البطيخ المعتاد. والغريب أنه يبلغ ثمنه حوالي 100 دولار أمريكي. وهي فاكهة لها شعبية كبيرة جداً في اليابان.

5- مانجا الشمس

وتعرف هذه الفاكة أيضا باسم “بيضة الشمس“، وهي من أغلى أنواع المانجو في العالم بأسره. وموطنها هو مدينة ميازاكي اليابانية في محافظة كيوشو. ووزن الثمرة منها يزيد عن 350 جرام، ووصل سعر الحبتين من هذه الفاكهة في أحد المزادات العلنية إلى 3744 دولاراً أمريكيا.