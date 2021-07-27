بريطانيا .. توقعات بمزيد من الفيضانات المفاجئة مع تفاقم أزمة المناخ

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، شدد العلماء على ضرورة أن تبذل حكومة المملكة المتحدة والشركات وأصحاب المنازل جهدا أكثر لتجنب الضرر فيما بعد.
فيما قال عالم الهيدرولوجيا فى جامعة ريدينج، الدكتور جيس نيومان، إن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار فى الصيف، تتكرر ولا توجد مدينة أو بلدة أو قرية محصنة ضدها، لافتًا إلى أن الجميع يحتاج إلى اتخاذ إجراءات صارمة فى الوقت الحالى، لمنع الآثار من أن تزداد سوءًا فى المستقبل.
وحذر الخبراء من أن قلة المساحات الخضراء والنباتات، ورصف عديد من المناطق دون الالتفات إلى مخاطر الفيضانات، ضاعف من المشكلة فى عديد من المدن، بما فى ذلك لندن، ويلزم أيضًا معالجتها.
وأكد نيومان الحاجة إلى التخطيط والتطوير ومراعاة مخاطر الفيضانات من جميع المصادر "الأنهار والمياه الجوفية والفيضانات المفاجئة"، والتكيف وفقًا لذلك، فليس من المقبول الاستمرار فى رصف الأرض".
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