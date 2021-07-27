سعر الليرة التركية اليوم الثلاثاء 27 يوليو مقابل الليرة السورية والعملات الرئيسية

سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية والعملات الأجنبية الرئيسية، يعتبر موضوع سعر الليرة أحد المواضيع المهمة والبارزة التي عليها بحث كبير بعشرات الآلاف يوميا من تركيا وسوريا، وذلك خصوصا بعد التحسن الملاحظ في أسعارها منذ الأيام القليلة الماضية حيث تتابع الليرة انتعاشها أمام العملات الأجنبية الرئيسية الدولار واليورو وكذلك الجنيه الاسترليني، ويسرنا متابعينا من كل مكان في العالم الراغبين بالاطلاع على جديد سعر الدولار في تركيا والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة، أن نقدم لحضراتكم في مقالنا في موقع هذا جديد تلك الأسعار اليوم السابع والعشرين من شهر يوليو، كما نقدم لكم أيضا توقعات الأسعار الجديدة للعملة التركية في قادم الأيام، حيث يعتبر هذا من الأمور البالغة الأهمية بالنسبة للآلاف بعدما شاهدوا الانخفاض الحاد في أسعارها قبل شهر من الآن وجميع المواطنين والمقيمين في تركيا يمنون النفس أن لا يحدث مثل ذلك السيناريو خصوصا بعد الانتعاش الملحوظ لليرة.

سعر الليرة التركية اليوم

واصلت الليرة التركية في الأيام الماضية انتعاشها بعد انخفاضها الحاد أمام العملات الرئيسية اليورو والدولار الأمريكي، ويعزو بعض الخبراء الإقتصاديين إلى أن تحسن سعر الصرف الخاصة بالليرة في الأسابيع الماضية وكذلك تحسنها قليلا إلى الإقبال الكبير الذي تشهده تركيا هذه الأسابيع سياحيا خصوصا من المنطقة العربية، كما أن صادرات تركيا قد ازدادت ومن المحتمل أن تصل إلى مائتي دولار في النصف الثاني من العام، حيث أن السياحة والصادرات هما الموردين الأبرز للعملات الأجنبية، وقد كان البنك التركي يحاول في الأسابيع الماضية رفع سعر الفائدة إلى تسعة عشر في، الأمر الذي سينعكس سلبيا على المواطنين أولا لارتفاع الأسعار والتضخم، ومخاوف الكثير من المستثمرين في تركيا، وهذا هو سعر الليرة التركية مقابل العملات الرئيسية وكذلك الليرة السورية اليوم، وسنقوم بتحديث الأسعار.

الدولار الأمريكي للشراء 8,6130 للبيع 8,6140

اليورو 10,1470 للشراء 10,1480 للبيع

الجنيه الإسترليني للشراء 11,8100 للبيع 11,8700

الليرة السورية 372 للشراء 382 للبيع

سعر الليرة التركية مقابل

وبهذا أعزائنا الكرام متابعي موقع ثقفني نكون قدمنا لحضراتكم سعر الليرة التركية مقابل الدولار والليرة السورية اليوم الثلاثاء، ويسعدنا أن نقوم بتحديث هذه الأسعار لاحقا.