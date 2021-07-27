موعد نتيجة الثانوية العامة المصرية 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة المصرية لعام 2021، حالة من التوتر والقلق تصيب الآباء أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة خوفاً على أبنائهم، حيث نتابع لحظة بلحظة إجراء الامتحانات، كما أن الامتحانات تسير بشكل مناسب داخل اللجان في حالة من الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، ويترقب الجميع انتهاء الإمتحانات كي يستطيعوا أن يعرفوا مستقبلهم ونتيجة ما درسوه طوال العام.

موعد نتيجة الثانوية العامة

أكدت بعض المصادر أنه تم الانتهاء من تصحيح بعض مواد الثانوية العامة مثل مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولي للشعبتين العلمية والأدبية، حيث أكدت مصادر أن نسب النجاح مطمئنة جداً، حيث أن العديد من الطلاب تفاعلوا مع الامتحانات بشكل مناسب جداً، كما أنهم تفاعلوا مع البابا شيت بشكل صحيح وفعال للإجابة على أسئلة الثانوية العامة لأول مرة.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تسير بشكل مناسب جداً، وانه سوف يتم إعلان النتيجة عقب الانتهاء من أداء الطلاب للامتحانات ومراجعة التصحيح والتجميع وبالتالي رصد الدرجات عقب الانتهاء من إجراء الامتحانات، ويراعى دقة التصحيح كي يحصل كل طالب على حقه، كما تتم الامتحانات بإجراءات وقائية مشددة وأيضاً لجان التصحيح حفاظاً على صحة الجميع.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم انه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بعد الانتهاء من الامتحان الأخير ب 10 أيام فقط، وذلك من أجل إجراءات التصحيح والتدقيق والتجميع، حتى يأخذ كل طالب حقه في التصحيح، كما انه سوف يتم إعلان النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم عقب الانتهاء من الامتحانات وإجراءات التصحيح.

حيث أنه من المتوقع أن يتم إعلان الثانوية العامة عقب منتصف شهر أغسطس 2021، عقب الانتهاء من التصحيح والتجميع الدرجات الخاصة بالطلاب، كما أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه لا صحة لما يقال حول تصحيح كل مادة بمفردها (كل مادة بمفردها)، حيث أكد أنه سوف يتم إعلان النتيجة لكل المواد دفعة واحدة كالمعتاد عقب الانتهاء من الامتحانات وإجراءات التدقيق والتصحيح بدقة كبيرة كي يحصل كل طالب على حقه بمنتهي الدقة.