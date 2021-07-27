مصرع 60 مهاجرا غير شرعى انقلب قاربهم قبالة السواحل الليبية

جدة - نرمين السيد - وقالت "المنظمة"، فى بيان لها، مساء أمس الإثنين، إنه وفقا للناجين الذين نقلهم الصيادون وخفر السواحل إلى الشاطئ، فإن من بين الضحايا ما لا يقل عن 20 امرأة وطفلين.
الهجرة غير الشرعية
جدير بالذكر، أنه وفقا لمعطيات اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان بـ ليبيا فقد جرى إنقاذ 11.891 مهاجرا غير شرعى قبالة السواحل الليبية عام 2020، فيما لقى أكثر من 300 على الأقل حتفهم.
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