سيناريوهات الصعود.. كيف يفلت الفراعنة من الخروج المبكر؟

الهدف الذي تم إحرازه في الدقيقة الـ52 من قِبل اللاعب فاكوندو ميدينا، صعّب من حظوظ الفراعنة في بلوغ الدور التالي، ولكن ما زالت هناك حظوظ بسيطة للتقدم أكثر في البطولة.

السيناريو الأول كما يشير إليه الناقد الرياضي عمر عماد هو فوز إسبانيا بأي نتيجة على الأرجنتين، وفوز المنتخب المصري بأي نتيجة على أستراليا والتأهل كوصيف.

أما السيناريو الثاني كما يراه "عماد" في حديثه مع موقع دوت الخليج هو تعادل إسبانيا مع الأرجنتين، وفوز المنتخب المصري بأي نتيجة على أستراليا والتأهل كوصيف بفارق الأهداف عن الأرجنتين.

وعن السيناريو الثالث والأخير، فيقول الناقد الرياضي إنه يتبلور حول فوز الأرجنتين على إسبانيا، مع فوز المنتخب المصري بفارق هدفين على أستراليا والتأهل كوصيف.

وكانت مصر قد تعادلت سلبيًا أمام المنتخب الإسباني في المباراة، لتقتنص نقطة هي الوحيدة في جعبتها حتى الآن في منافسات البطولة.

خطة العبور

وعن كيفية الفوز على المنتخب الأسترالي أوضح الناقد الرياضي في حديثه مع موقع دوت الخليج أنّ: "المنتخب الأسترالي هو الأقوى بدنيًا في المجموعة والمنتخب الأكثر تنظيمًا تكتيكيًا، على الرغم من كونه المنتخب الوحيد في البطولة الذي لم يستدع سوى لاعب واحد فوق السن وهو ميتشيل دوك".

ونوّه "عماد" أنّ: "الفوز على المنتخب الأسترالي لن يكون في المتناول كما يروج البعض، لأنه قوي جدًا دفاعيًا ويلعب على المرتدات بشكل واضح بجانب أن طريقة لعبه تشبه لحد كبير لطريقة المنتخب المصري".

تغيير طريقة اللعب

وعن الحلول التي يراها للعبور، أردف الناقد الرياضي: "منتخبنا لن يستطيع الفوز إلا بتغيير طريقة اللعب كاملة والاستغناء عن أسامة جلال في طريقة لعب 5-3-2 واللعب بطريقة 4-2-3-1، والبداية بصانع لعب مثل ناصر ماهر ومشاركة ضرورية لعبدالرحمن مجدي الجناح الأيمن الوحيد في تشكيلة شوقي غريب".

وأكد "عماد" في حديثه مع دوت الخليج أنّ: "لابد أيضًا من الاستغناء قليلًا عن خدمات طاهر محمد طاهر الذي وضح بالفعل أنه غير مؤهل حاليًا للعب المباريات الكبرى".

ترتيب المجموعة الثالثة قبل الجولة الأخيرة: