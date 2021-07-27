رابط اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لكافة محافظات الجمهورية

تم تقدير جميع الدرجات الطلابية بداء من يوم 26 يونيو الماضي وظلت في التقدير حتي يوم 10/7 وتشمل عملية تقدير الدرجات حوالي ما يقارب 45 ألف مقدر وعند انتهاء وزارة التربية والتعليم من المراجعة بشكل كامل يتم مراجعة النتيجة مرة أخرى لكي يتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بشكل نهائي ورسمي.

هكذا أصدرت وزارة التربية والتعليم إعلانات من مصادر موثوقة عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وأنها ستصبح معتمدة بشكل رسمي وإعلان أسماء جميع الطلبة الأوائل في كافة التخصصات الفنية وسيتم اعتمادها بشكل رسمي ونهائي خلال الساعات القليلة المقبلة من الغد كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أن هناك نسب نجاح كبيرة ومطمئنة لجميع طلبة الدبلومات الفنية 2021.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

أجرت وزارة التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول لتشمل الامتحانات الفنية 1431) مادة امتحانية، وتم توزيع كل تلك المواد الفنية على (3111) لجنة امتحانية مختلفة على مستوى أنحاء الجمهورية الجمهورية.

وضم امتحانات الطلاب الفنية عدد طلاب (816948) وتوظيف عدد ملاحظين كافي ومراقبين مع رؤساء لجنة لجميع اللجان الامتحانية لجميع المحافظات ليضم عدد (212951) من رؤساء ومراقبين وملاحظين.

كما حرصت وزارة التربية والتعليم تطبيق أهم الاحترازات الأمنية والصحية للحفاظ على صحة جميع طلاب الدبلومات الفنية 2021 في ظل انتشار كورونا كذلك تقديم افضل الأجواء المطلوب لكي يستطيع الطالب التركيز في إعطاء الإجابات الصحيحة مع الانضباط الكامل في حالة ضبط أي طالب في حالة غش وتقديم محضر غش لجميع الطلاب الذين يتم ضبطهم وهم بحوزتهم تليفونات محمولة أو أي شكل من أشكال الغش التقليدية لذا تحرص وزارة التربية والتعليم في تقديم أفضل ما يمكن في امتحانات الدبلومات الفنية لكي يتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بشكل سليم ورسمي لكافة محافظات الجمهورية.

رابط اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس فقط سوف يتمكن جميع طلاب مرحلة الدبلومات الفنية من الحصول علي نتائجهم ومعرفة النتيجة من الموقع الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية والذي تعتمده وزارة التربية والتعليم بخصوص دبلومات التعليم الفني كل ما علي الطالب هو اتباع الخطوات التي سنضعها لكم وتنفيذها بالترتيب وفي نهاية سوف تتوصل إلى نتيجة الدبلومات الفنية 2021 المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

الدخول علي رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 المعتمد من الوزارة للتعليم الفني اختر كلمة استعلام لتتمكن من معرفة نتيجة الدبلومات الفنية في تلك الخطوة عليك بتحديد نوع الدبلوم الذي تدرس به سواء كان (تجاري – صناعي – فندقي – زراعي) تحديد نظام التعليم الحالي 5 سنوات أو 3 سنوات ادخل بياناتك الخاصة أو بيانات الطالب الذي يريد معرفة نتيجة الدبلوم الفني تحديد اسم المدرسة والإدارة التعليمية المسجل بها الطالب ادخل رقم الجلوس في نهاية تلك الخطوات انقر على استعلام لتتمكن من معرفة نتيجة الدبلوم الفني من حيث المجموع الكلي بالنسبة المئوية

إجمالي عدد طلاب المرحلة الفنية الذين أجروا امتحانات الدبلومات عددهم 750 طبقا لـ إحصائيات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم من طالب وطالبة وجميع الإحصاءات تؤكد بان نسبة نجاح الطلاب مرتفعة ومبشرة بالنسبة لنتيجة الدبلومات الفنية في 2021