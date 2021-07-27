الأمم المتحدة: نأمل أن يحظى ميقاتى بدعم جميع الأطراف لتشكيل حكومة لبنانية

جدة - نرمين السيد - أعربت المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان، يوانا فرونيسكا، عن أملها فى نجاح رئيس الوزراء اللبنانى المُكلّف الجديد نجيب ميقاتى فى مهمته، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك وقتا لإضاعته.





وعبرت فرونيسكا، فى تصريح اليوم الاثنين، عن أملها بأن يحظى ميقاتى بدعم جميع الأطراف لتشكيل الحكومة الجديدة بشكل عاجل. وكان ميقاتى قد تم تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة إثر تسمية الأغلبية له اليوم فى الاستشارات النيابية الملزمة التى أجراها الرئيس اللبنانى ميشال عون مع الكتل النيابية والأعضاء المستقلين بمجلس النواب اللبنانى. وحصل رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتى على الأغلبية فى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة بحصوله على 72 صوتا بعد انتهاء المشاورات التى شارك فيها 107 نواب من 12 كتلة نيابية، بالإضافة إلى 8 مستقلين، وذلك بعد اعتذار 3 نواب.

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