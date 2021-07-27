وزير الصحة: نتائج التحقيق الأولية بوفيات الجاردنز تشير إلى أن خثرات رئوية سبب وفاة حالتين

دوت الخليج :- قال وزير الصحة فراس هواري، الأحد، إن شخصا توفي قبل انقطاع التيار الكهربائي في الجاردنز وآخر بعد انقطاع الكهرباء بنحو ساعة ونصف.

وأضاف : أن النتائج الأولية للتشريح تؤكد وجود خثرات رئوية تسببت بنزول الأكسجين لدى الوفاتين في مستشفى الجاردنز، مشيرا إلى أن سببها الحالة المرضية التي كانا يعانيان منها ، وفق المملكة .