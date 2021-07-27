انطلاق التسجيلات الجامعية عبر موقع التسجيلات الجامعية 2021 orientation esi dz

موقع التسجيلات الجامعية 2021 في الجزائر يبحث عنه العديد من الطلاب الفائزين بشهادة البكالوريا اذ تنطلق غدا التسجيلات الجامعية 2021. وتستمر مدة ثلاثة أيام ابتداءا من يوم الثلاثاء 27 جويلية إلى غاية التاسع والعشرون من الشهر الحالي ويمكن لكافة الطلبة الحائزين على بكالوريا هذا العام القيام بالتسجيلات الأولية عبر الخط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب ما تم تحديده في في المنشور الوزاري الذي جاء فيه كل التفاصيل والآليات التي تتعلق بكيفة التسجيلات الاولية للطلبة الجدد الحاملين لشهادة بكالوريا دورة 2021 وتسجيلهم في مختلف الجامعات وتوجيههم نحو مختلف مجالات التدريب. وسوف نعرف في هذا المقال على وكيفية ورابط موقع التسجيلات الجامعية 2021. موقع

موقع التسجيلات الجامعية 2021 orientation esi dz

علاوة على ذلك، صرح اليوم جمال بوقزاطة الاطار السامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمسؤول عن التكوين. أن عملية التسجيلات الجامعية 2021 تتم عبر ثلاثة مراحل أساسية عبر الخط رابط موقع التسجيلات الجامعية 2021. وأنه يجب على كافة الطلاب والطالبات الفائزين في بكالوريا 2021 في مرحلة التسجيلات الجامعية الاولية. أن يكونوا واقعيين وعليهم التركيز جيدا عند ملئ بطاقة الرغبات واختيار الشعب والاختصاصات المناسبة للمعدلاتهم التي تحصلوا عليها. مضيفا بأن عملية التوجيه تتم من خلال مرحلة التسجيل الثانية فيما تلغى استمارة الرغبات الاولى.

مراحل التسجيلات الجامعية 2021-2022

كما قلنا لكم سابقا تتم عملية التسجيل عبر ثلاثة مراحل تبدا غدا التسجيلات الجامعية الاولية من 27 جويلية 2021. وتملئ فيها استمارة الرغبات “بطاقة الرغبات” كما يتم استخراج قائمة الشعب المسموح فيها التسجيل للطالب بالولوج إلى موقع www.orientation.esi.dz واختيار عبارة (شعبي المسموح لي بها)، ويجب على الطالب التاني عند ملئ بطاقة رغباته واختيار6 رغبات على الاقل وجوبا وفقا لترتيب تفضيلي تنازلي وعلى الطالب تاكيد تسجيله الأولي بين 30 إلى 31 جويلية 2021، مباشرة بعدها تتم عملية مراجعة الرغبات من 1 إلى 8 أوت 2021. على ان يتم اعلان نتائج التوجيه عبر الخط مساء الثامن من اوت المقبل، كما يجب على الطالب طبع بطاقة توجيهه.

أما فيما يخص المرحلة الاخيرة من التسجيلات الجامعية 2021 عبر الخط حسب رزنامة التسجيلات الجامعية المعلن عنها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فستتم في الفترة ما بين الرابع والتاسع من سبتمبر القادم، كما انه سيتم تخصيص موعد 11 و19 من سبتمبر 2021 لمعالجة الحالات الخاصة. ويمكن للطلبة التسجيل في خدمة الإيواء الجامعي ومختلف الخدمات الجامعية الأخيى من الثاني عشر إلى غاية الثامن عشر من شهر سبتمبر

وثائق التسجيلات الجامعية

من اجل التسجيل النهائي للالتحاق بالجامعة في الجزائر يجب على الطالب أن يكون مرفوقا بمجموعة من الوثائق وهي كالآتي: