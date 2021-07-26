الهند.. مقتل 6 عناصر من الشرطة في نزاع ترسيم حدود بين...

قتل 6 عناصر من الشرطة في ولاية آسام شمال شرق الهند في مواجهات على حدودها مع ولاية مزورام المجاورة على خلفية نزاع حدودي بينهما، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأشارت وكالة Press Trust of India الإخبارية إلى أن الحادث وقع في منطقة كاشار حيث أطلق مجهولون النار من أراضي ولاية ميزورام، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف عناصر أمن آسام ووقوع مصابين.

ونقلت سلطات الولايتين قوات أمنية إضافية إلى الحدود المتنازع عليها، حيث لا يزال التوتر سائدا.

وأفادت الوكالة بأن وزير الداخلية الهندي أميت شاه طلب من رئيسي وزراء الولايتين، في اتصالين هاتفيين معهما، إيجاد حل سلمي للنزاع الحدودي بصورة عاجلة، وأكد كل من رئيسي الحكومتين المحليتين الاستعداد لبذل كل الجهود لتحقيق ذلك وسحب قوات الأمن من كلا الطرفين من الحدود.

يذكر أن ثلاث دوائر في ولاية آسام لها حدود إدارية مشتركة مع ثلاث دوائر مقابلة في ولاية ميزورام، يزيد طولها عن 160 كم. وفي غياب ترسيم هذه الحدود بشكل دقيق تشهد مناطق حدودية عدة متنازع عليها اشتباكات بين الأهالي الذين يتهم بعضهم البعض الآخر بالتوغل والاستيلاء على أراض بطريقة غير شرعية.