مجلس الوزراء الليبى يصدر قرارا بفرض حظر تجول لأسبوعين

جدة - نرمين السيد - أصدر مجلس الوزراء الليبى قرارًا يقضى بفرض حظر تجول لمدة أسبوعين فى كل من بلديات المنطقة الوسطى، وبلديات طرابلس الكبرى، وبلديات الساحل الغربى، وبلديات الجبل الغربى، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الذى يليه، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.





وأوضح مجلس الوزراء -فى بيان أوردته بوابة "إفريقيا الإخبارية" اليوم الاثنين- أن القرار يتضمن غلق جميع الأنشطة التجارية خلال فترة الحظر، بما فيها المقاهى والمطاعم والنوادى والمتنزهات والحدائق، وتُستثنى منها الأنشطة ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال النظافة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن. وبموجب القرار، لا يتم إصدار قرارات غلق المؤسسات التعليمية والأنشطة التجارية من الوزارات المعنية أو البلديات إلا بعد التنسيق مع وزارة الصحة، كما يستمر العمل بقرارى رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا بما لا يخالف أحكام هذا القرار، وعلى مأمورى الضبط القضائى تطبيق التشريعات النافذة فى حق من تثبت مخالفتهم للقرار. ويقضى القرار بتقييد الأسواق العامة والشعبية والمحال التجارية بالالتزام بالضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة، من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.

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