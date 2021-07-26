عبير موسي: نحن مع الشعب التونسي لإنقاذ البلاد من الدمار

اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بتفعيل الفصل 80 من الدستور بالطريقة التي رآها صالحة.
وقالت:" نحن في صف الشعب التونسي في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار".
كما أكّدت أن الشعب التونسي عبر عن سعادته بقرارات الرئيس سعيد، لأنهم تخلصوا من الإخوان ومن راشد الغنوشي وهشام المشيشي، وفق تعبيرها.
وقالت: "لن نسمح بالالتفاف على فرحة التونسيين ولن نخذلهم مثلما حصل بعد الثورة".
وتابعت:" لو كنا في السلطة لقمنا بإيقاف الدمار والمنظومة الحالية، الآن يجب تحديد المسار الذي يصب في مصلحة التونسيين."
وتابعت:" نتمنى أن يكون الإصلاح جذرياً، ونتمنى أن يكون لما حصل نتيجة لما يبحث عنه الشعب التونسي".
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