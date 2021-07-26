شروط تمويل نافذ 1443 بنك التنمية الاجتماعية الجديدة ورابط التمويل للعم الحر

شروط تمويل نافذ 1443 بنك التنمية الاجتماعية من العناوين التي يبحث عنها الكثير من محدودي الدخل في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر بنك التنمية من الأماكن التي لها دور كبير في تنمية المشروعات الصغيرة ومساعدة أصحاب العمل الحر ومحدودي الدخل بهدف تطوير حياة المواطن السعودي.

شروط تمويل نافذ 1443 بنك التنمية الاجتماعية للعمل الحر

يضع بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط لكي يتمكن أصحاب العمل الحر الحصول على التمويل ومن ضمن هذه الشروط الآتي:

ألا يقل عمر المتقدم للتمويل عن 18 سنة وهم المستهدفون من تمويل نفاذ في السعودية.

مرور عام على الأقل على سداد الفرد آخر التزام له مع البنك في حالة كان قد حصل على التمويل من قبل.

لا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 14 ألف ريال سعودي.

اجتياز اختبارات الفحص الائتماني الذي يقوم به البنك للمتقدم.

عدم حصول من عليه دين لبنك التنمية الاجتماعية على قرض جديد.

توفير الضمانات التي يحتاج إليها البنك.

ألا يزيد عمر المتقدم لطلب القرض عن 60 سنة.

يشترط الحصول على تمويل نافذ من بنك التنمية أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية.

أن يقوم المتقدم بتقديم الوثائق التي تخص العمل الحر.

ألا يتجاوز مقدار القرض 60000 ريال سعودي.





خطوات التقديم على تمويل نافذ

يتم التقديم على تمويل نافذ المقدم من بنك التنمية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

اختيار التمويل النقدي واختيار خدمة التقديم الإلكتروني.

التسجيل الدخول من خلال بوابة نافذ الوطني الموحد.

إدراج اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بموقع أبشر.

اختيار طلب جديد.

اختيار العمل الحر، ومن بعدها اختيار الخدمات التخصصية.

تظهر صفحة تحتوي على مجموعة من القرارات والتعهدات يتم قراءتها جيداً والموافقة عليها.

قم باختيار الفرع المطلوب وإدراج البيانات الخاصة بصاحب الطلب مع إرفاق وثيقة العمل الحر، والمعلومات الأخرى المطلوبة.

الانتقال إلى صفحة طلب القرض وإدراج كافة البيانات المطلوبة والتأكيد عليها، وبهذا يتم تقديم طلب التمويل ويرجى حفظ رقم الطلب الخاص بك.

رابط التقديم على التمويل النقدي

يتيح بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوفير رابط التقديم على التمويل النقدي لكافة المواطنين السعوديين، لكي يتمكنوا من إرسال الطلبات الخاصة بهم إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى موقع البنك، وبهذا نكون قد تعرفنا خلال هذه السطور على شروط تمويل نفاذ 1443 بنك التنمية الاجتماعية.