المشيشى: لست معطلا وسأسلم السلطة لمن يختاره الرئيس التونسى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المشيشى فى بيان أن "الفترة الماضية اتسمت بالتشنج السياسى وفشل المنظومة السياسية التى أفرزتها انتخابات 2019"، مشددا على أنه لن يكون جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا.

ولفت إلى أنه سيتولى "تسليم المسؤولية إلى الشخصية التى سيكلفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسى، قيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشى من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة مدن تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتى طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة، فى ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية، وتسلط حركة النهضة الإخوانية التى تسطير على مجلس النواب.