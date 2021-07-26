واشنطن: سنواصل الوقوف إلى جانب الديمقراطية فى تونس 

جدة - نرمين السيد - أكدت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الديمقراطية فى تونس، وذلك على خلفية قرارات الرئيس التونسى الأخيرة بتعطيل البرلمان وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشى.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، قالت الخارجية الأمريكية "تواصلنا مع الحكومة التونسية وندعو لتجنب العنف واحترام حقوق الإنسان". وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، فى وقت سابق اليوم الاثنين، أنه لا يمكن وصف ما حدث فى تونس بأنه انقلاب، إشارة لقرارات الرئيس التونسى، التى اتخذها مساء أمس الأحد.

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