الاتحاد الأوروبى يدعو إلى الهدوء والحفاظ على الاستقرار فى تونس

جدة - نرمين السيد - جاء هذا الموقف على لسان المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، أكدت فيه أن بروكسل تتابع عن كثب التطورات الأخيرة فى المشهد التونسى، حسمبا أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.

وقالت نبيلة مصرالى، فى معرض ردها على أسئلة لوكالة "آكى" الإيطالية للأنباء اليوم "ندعو كافة الأطراف المعنية فى تونس إلى احترام الدستور، المؤسسات وسيادة القانون".

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد اتخذ عدة قرارات منها تعليق عمل البرلمان، الذى تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشى واستعادة زمام قيادة السلطة التنفيذية وذلك على وقع تحركات شعبية واسعة النطاق احتجاجاً على فساد الطبقة الحاكمة وسوء إدارة أزمة وباء كورونا وتردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد.