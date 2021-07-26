فرنسا تدعو القوى السياسية فى تونس إلى تجنب العنف

جدة - نرمين السيد - أكدت فرنسا، اليوم الإثنين، أنها تتابع باهتمام كبير تطورات الوضع السياسى فى تونس، عقب القرارات التى اعلنها عنها رئيس الدولة قيس سعيد، حسبما أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.





وأوضحت فرنسا، فى بيان أصدرته وزارة الخارجية، أنها تريد احترام سيادة القانون والعودة، فى أقرب وقت ممكن، إلى العمل الطبيعى للمؤسسات، التى يجب أن تكون قادرة على التركيز على الاستجابة للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية. ودعت فرنسا جميع القوى السياسية فى تونس إلى تجنب أى شكل من أشكال العنف، والحفاظ على المكاسب الديمقراطية للبلاد، مؤكدةً أنها تقف إلى جانب التونسيين فى مواجهة التحديات التى تواجه بلادهم.

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