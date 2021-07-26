الكويت تعلن إعادة فتح كافة الأنشطة التجارية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مركز التواصل الحكومى والناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن مجلس الوزراء ألغى قرار إغلاق الأنشطة التجارية الساعة 8 مساء، كما قرر فتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات بأنواعها بما فيها إقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية، حسبما نقلت نقاة "روسيا اليوم".

وأوضح المزرم أنه تقرر فتح كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال، اعتبارا من 1 سبتمبر، مشيرا إلى أنه يسمح بدخول المطعمين فقط إلى كافة الأنشطة المتنوعة على أن يسمح لغير المطعمين بالدخول إلى الصيدليات والجمعيات التعاونية والاستهلاكية، والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية والتموينية، فيما يسمح لهم الدخول للجهات الحكومية والمستشفيات الصحية اعتبارا من الأحد المقبل.