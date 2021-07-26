المساعدة المقطوعة استعلام عن موعد الإيداع برقم الطلب ورقم الهوية

المساعدة المقطوعة استعلام برقم الطلب ورقم الهوية، وطريقة التقديم على المساعدة المقطوعة من أهم الأسئلة التي يبحث عنها المستفيدين من المساعدة المقطوعة بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك لأن المساعدة المقطوعة مساعدات مالية تقدمها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية، بهدف تقديم يد العون والمساعدة لفئات محدودي الدخل من المواطنين السعوديين، سواء أولئك الذين يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي أو غيرهم من من هم على رأس العمل، وقد حددت الوزارة شروط صرف المساعدة المقطوعة لهذه الفئات.

المساعدة المقطوعة استعلام برقم الطلب

تحرص الحكومة السعودية بكافة أجهزتها على توفير حياة كريمة لمواطنيها؛ لهذا أطلقت وزارة الموارد البشرية مقطوعة الضمان الاجتماعي؛ لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة، وقد أتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية التقديم على المساعدة المقطوعة عبر الرابط الرسمي للوزارة، ولكن بشروط محددة، كما أتاحت للمستفيدين استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب ورقم الهوية من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. العمل على تسجيل بيانات الدخول. القيام بإدخال رقم السجل المدني. العمل على تسجيل رمز التحقق البشري. النقر على زر عرض لتظهر كافة تفاصيل موعد صرف المساعدة المقطوعة.

التقديم على المساعدة المقطوعة

يستطيع كافة المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط المساعدة المقطوعة التقديم في المساعدة المقطوعة، من خلال فتح حساب على البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتبع الخطوات التالية:

الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة الموارد البشرية. النقر على خيار تسجيل مستخدم جديد. العمل على تسجيل كافة المعلومات الشخصية المطلوبة. القيام بتعيين كلمة المرور وتأكيدها. الموافقة على التعهد. القيام بتسجيل كود التفعيل المرسل على رقم الجوال المسجل. العمل على إدخال بيانات السكن والحساب البنكي والحالة الاجتماعية وغيرها. الموافقة على الشروط والأحكام. العمل على إرفاق المستندات المطلوبة. النقر على خيار تسجيل.

بعد الانتهاء من التقديم على المساعدة المقطوعة يتم دراسة الطلب، والتأكد من تطابق البيانات المسجلة مع المستندات الرسمية، وأهلية المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة، وتطابق الشروط، يتم إيداع المبلغ المستحق من مقطوعة الضمان الاجتماعي في الحساب البنكي الخاص بالمستفيد في موعد الصرف.

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوُعة

من بين الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين داخل السعودية هي الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة، وذلك من خلال تسجيل دخول الرابط الرسمي، وتسجيل البيانات المطلوبة، ومن ثم استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب، والتأكد من وجود اسم الفرد بين أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة، والجدير بالذكر أن قيمة المساعدة المقطوعة تختلف من فرد لآخر؛ وذلك وفقًا لحالة المواطن، بالإضافة إلى ضوابط وشروط البرنامج، ولكن لا تزيد قيمة المساعدة المقطوعة عن 30 ألف ريال سعودي.

في النهاية نكون تعرفنا على خطوات استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب ورقم الهوية، بالإضافة إلى طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة.