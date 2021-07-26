موعد صرف مكافأة التقنية لطلاب الكلية التقنية 1442، هناك استعلام مكثف من جانب الكثير من الطلبة والطالبات والمتدربين بكلية التقنية عن موعد نزول مكافأة التقنية، حيث تقوم الجامعة بصرف مكافأة مالية لجميع الطلاب المستحقين صرفها وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في كل طالب، وتقوم الكلية بتحديد مواعيد خاصة لصرف المكافأة وفق لائحة الكلية، حيث تعتبر كلية التقنية من الكليات الهامة والتي ينضم إليها عدد كبير من الطلاب بالمملكة، نظراً لأنها تضم عدد من متميز من التخصصات التي تناسب كل طالب علي حده، وعبر موقعنا سنوضح لكم شروط التقديم في الكلية التقنية وموعد صرف مكافأة التقنية لطلاب الكلية التقنية 1442 في التفاصيل القادمة.

موعد صرف مكافأة التقنية لطلاب الكلية التقنية 1442

موعد صرف مكافأة الكلية التقنية يتم صرفها في يوم 27 من كل شهر ميلادي، وذلك في خلال أيام العمل الرسمية طوال الأسبوع، وفي حالة إذا كان يوم الصرف يوافق يوم إجازة رسمية فيتم صرف المكافأة في يوم قبلها أو يوم بعدها، وكانت الكلية التقنية قدد حددت لكل متدرب أن يقوم بصرف مبلغ وقدره 1000 ريال سعودي يتم صرفها بصورة شهرية، ويجب علي كل طالب أن يقوم بإكمال التدريب الخاص بالفصل التدريبي الثالث من أجل اعتماد الكلية المكافأة المخصصة له من أجل الحصول عليها.

شروط الحصول علي المكافأة من الكلية التقنية

حتي تقوم الكلية التقنية بصرف المكافأة المالية والتي تم تخصيصها لجميع المتدربين والمتدربات يجب توافر عدد من الشروط والتي من خلالها يستحق كل شخص صرفها، ومن أهم هذه الشروط: