انسحاب المحتجين من أنصار حركة النهضة من محيط مقر البرلمان التونسى

جدة - نرمين السيد - وقال موقع "باب نت" الإخبارى التونسى، أن أنصار حركة النهضة المحتجين حاولوا اقتحام مقر المجلس قبل أن تتصدى لهم الوحدات الأمنية.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسى، قيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشى من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة مدن تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتى طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة، فى ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية، وتسلط حركة النهضة الإخوانية التى تسطير على مجلس النواب.