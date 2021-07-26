عاجل.. بايدن يعلن انتهاء المهمة القتالة للأمريكيين فى العراق

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت صحيفة "العين" الإماراتية، قال الرئيس الأمريكى "نتطلع إلى إجراء الانتخابات العراقية فى أكتوبر المقبل".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأمريكى، برئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، مساء اليوم، فى البيت الأبيض، حيث شدد بايدن على دعم الديمقراطية فى العراق.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء العراقى "الشراكة مع واشنطن استراتيجية ونسعى لتعزيزها".