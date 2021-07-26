فيصل بن فرحان: السعودية حريصة على أمن واستقرار تونس

جدة - نرمين السيد - تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج فى الجمهورية التونسية عثمان الجرندى.





وحسمبا أفادت قناة "العربية- الحدث" جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التى تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات، كما أطلع الأمير فيصل بن فرحان على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع فى الجمهورية التونسية. وأكد وزير الخارجية السعودى خلال الاتصال، حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

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