تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة.. كيف هي أجواء لبنان السياسية؟

شهد لبنان، صباح اليوم الاثنين، جولة جديدة من الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، بعد أقل من عام فشلت خلاله محاولات تشكيل حكومة تتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.

وتم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على 72 صوتا مقابل 42 لا تسمية وصوت واحد لنواف سلام وغياب 3.

وأتت هذه الاستشارات النيابية عقب اعتذار رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري عن تشكيل الحكومة.

وأبرز الأحزاب التي سمت ميقاتي، صباح الاثنين، عبر كتلها النيابية هي "تيار المستقبل" برئاسة الحريري و"حركة أمل" برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري و"المردة" برئاسة سليمان فرنجية وكتلة الوفاء للمقاومة برئاسة "حزب الله".

الجدير بالذكر أن الميثاقية في التشكيل أي التمثيل المسيحي من الممكن أن تتأمن من خارج تأييد الكتلتين النيابيتين المسيحيتين الأقوى في البرلمان، إذ أن هناك ما يفوق الـ20 نائبا مسيحيا من المرجح أن يعطوا تأيدهم للرئيس ميقاتي بتشكيل الحكومة.

تفاهم بين رؤساء الحكومات السابقين

بدوره، وصف النائب السابق مصطفى علوش لموقع "دوت الخليج " الجو بـ"التفاهم التام بين رؤساء الحكومات السابقين"، وقال إن "الشروط التي أصرّ عليها سعد الحريري ستبقى كما هي وترجم ذلك من خلال تأييد كتلة المستقبل للرئيس ميقاتي اليوم".

وأضاف علوش: "يبقى السؤال للعهد هل سيتغير الموقف تجاه الرئيس ميقاتي؟ فإذا حصل فهل هذا يعني أن الهدف كان إبعاد الرئيس الحريري؟ كما أن ارتباط المسألة بتأييد حزب الله للرئيس ميقاتي صار واضحاً وحينها يبقى العهد بمفرده في الساحة".

"لا أستغرب موقف حزب الله"

وقال الوزير والنائب السابق أحمد فتفت، لموقع " دوت الخليج": "شخصيا لن أنسى أن الرئيس ميقاتي كان يوما رئيس حكومة "القمصان السود"، وبالتالي لا أستغرب موقف حزب الله اليوم الذي سمى الرئيس ميقاتي، رغم أن البعض مقتنع أن الحزب بحاجة للدولة ولو كان هذا الكلام دقيقاً لكان دعم حزب الله كل من الرئيس الحريري أو السفير أديب".

وأضاف: "في النهاية، البلاد تحتاج لتشكيل حكومة وفي حال التزم الرئيس نجيب ميقاتي في بيان رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، نحن معه حتى النهاية لأن البيان تناول المفهوم السيادي الذي لا يؤمن به حزب الله بالممارسة وأيضا تناول التعاون مع صندوق النقد الدولي وحزب الله ضده وعلناً".

ووصف فتفت بيان الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية بالممتاز وقال إنه "بيان وطني بامتياز يصب في المصلحة الوطنية العليا".

وتابع: "أنتظر لأرى هل سيسمح حزب الله للرئيس ميقاتي بتأليف حكومة وإذا سمح له أي حكومة ستكون؟ وهل سيتم ذلك قبل جلاء الأمور بين أميركا وإيران في مفاوضات جنيف، فأنا على قناعة تامة بالمتغيرات الإقليمية الدولية".

الأفعال تكشف حزب الله

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة لموقع" دوت الخليج": "يبقى حزب الله المنظومة الحاكمة نفسها التي تحكم لبنان والمستفيد الوحيد فلمجرد تسمية الحزب للرئيس ميقاتي هناك محاولة لإرضاء الطائفة السنية بعد أن تبين أن ميقاتي هو مرشح رؤساء الحكومات الأربعة السابقين وبينهم سعد الحريري، وعندما يصبح الرئيس ميقاتي رئيسا مكلفا وجب على حزب الله أن يضغط لتشكيل الحكومة فإذا كان الحزب جاداً في مواقفه، على عون تشكيل الحكومة سريعا وإذا لم يفعل هذا يعني أنه لا يريد حكومة وأن يبقى مهندساً للفترة التي تسبق الانتخابات النيابية".

وختم بشارة: "الرئيس المكلف أمام مهمة دقيقة جدا، ففي حال وضع مهلة زمنية لنفسه يكون قد نجا من السقوط في حقل ألغامهم بينما إذا انصاع لهم تكون بذلك قد سقطت حكومتهم قبل أن تولد".

يذكر أن ميقاتي سيكون الشخصية الثالثة التي يكلفها عون بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من أغسطس 2020، والذي أدى إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.