رابط نتيجة الثانوية العامة اليمن 2021 بقسميها العلمي والأدبي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة اليمن 2021، يزداد البحث عن نتائج الثانوية العامة باليمن من الانتهاء من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021، حيث أنهى طلبة الثانوية العامة باليمن القسم العلمي اختبارات نهاية العام الدراسي بامتحان مادة الأحياء يوم 14 يوليو 2021، ومنذ ذلك التاريخ والطلبة في انتظار إعلان موعد ظهور نتائج الثانوي العام.

نتيجة الثانوية العامة اليمن 2021

يبحث الآلاف من الطلبة والطالبات باليمن عن نتيجة الثانوية العامة ونتائج التاسع الأساسي منذ الانتهاء من الامتحانات، ويستمر البحث عن موعد إعلان النتيجة عبر مواقع وزارة التربية والتعليم والصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم اليمنية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وقد أنهى طلبة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي الامتحانات بانتهاء طلبة القسم العلمي امتحان الأحياء يوم 14 يوليو وطلبة القسم الأدبي بامتحان التربية الإسلامية يوم 12 يوليو، وذلك كما جاء في جدول امتحانات الشهادة الثانوية القسم الأدبي، والقسم العلمي.

رابط نتائج الثانوية باليمن

تتم عمليات تصحيح أوراق امتحانات الطلبة والطالبات بجميع المواد الدراسية ثم تتم عمليات التجميع والمراجعة لإعطاء كل طالب حقه من الدرجات، ثم يتم اعتماد النتائج من قبل وزير التربية والتعليم، الأستاذ طارق سالم العكبري، ويتم إعلان أسناء الطلبة الأوائل بالثانوية العامة اليمنية، وظهور النتائج عبر الموقع الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم للطلبة للحصول على النتائج بسهولة برقم الجلوس.