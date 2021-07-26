التمويل المدعوم بصندوق التنمية العقارية من الأهلي وكيفيه الحصول عليه

التمويل المدعوم بصندوق التنمية من البنك الأهلي من اهم التمويلات العقارية التي اطلقها البنك والذي اعلن عنه البنك عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية. كما اعلن الأهلي حديثا بالمملكة عن عده تمويلات حديثه من أهمها تمويل شخصي وعقاري بشروط سهله ومميزات مثيره وسداد ميسر و برنامج الأهلي التأجيري 50/50 بدون رسوم ومعرفه الشروط اللازمة للبرنامج. كما تسال العديد من المواطنين السعوديين عن اهم شروط التمويل ومميزاته والتي نوضحها لكم من خلال المقالة الأتية مع توضيح كيفيه الحصول علي التمويل خطوه بخطوه.

التمويل المدعوم بصندوق التنمية العقارية

اعلن البنك عن التمويل والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها والذي يستهدف العملاء الذين حصلن علي موافقه من قبل صندوق التنمية العقارية. حيث يقوم البنك بتمويل هؤلاء العملاء التي وافق عليهم الصندوق. وبعدها يقوم صندوق التنمية العقاري بتسديد أرباح التمويل عن المستفيدين بشكل كلي أو جزئي. ويتم تحديد ذلك الدعم عن طريق عدد أفراد الأسرة والعمر ومستوي الدخل. كما اعلن البنك عن نسبه الدعم وتكون 100% لمنخفضي ومتوسطي الدخل وذلك طبقا لأنظمة ولوائح الصندوق. بالإضافة إلي ذلك اعلن البنك عن مميزات التمويل المدعوم وهي كالاتي:

التمويل مجاز ومتوافق عليه من الهيئة الشرعية.

الحد الأقصى للتمويل حسب سياسة الصندوق تصل إلي 500000 ريال.

أما الحد الأقصى من قبل البنك تصل إلي 40000000 ريال.

يمكن الحصول علي التمويل بصيغه المرابحة أو خاصيه 2×1.

شروط التمويل المدعوم

اعلن البنك عن عده شروط و اجراءات مهمه يجب اتباعها وهي كالاتي:

الحصول علي الموافقة من قبل الصندوق عن طريق رسالة نصيه.

يتقدم العميل إلي احد فروع البنك للتقدم علي التمويل.

يتم تقييم العقار الذي اختاره المستفيد.

تتم موافقه الصندوق و البنك أليا ويتم إشعار العميل بقيمه التمويل.

بعدها يتم شراء العقار من المالك وفتح حساب التمويل.

عند الاستحقاق الشهري يتم تحصيل الأقساط من العميل.

يقوم صندوق التنمية بتحويل قيمه الدعم الشهري لحساب المستفيد بالبنك.

كيفيه الحصول علي التمويل المدعوم

بالإضافة إلي ذلك اعلن البنك عن طريقه وكيفيه الحصول علي التمويل عن طريق زياره احد فروع البنك. أو الاتصال علي الرقم المجاني 8002441005. أو التقديم الإلكتروني عن طريق الخطوات الأتية: