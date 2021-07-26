نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط والمستندات للحصول علي تمويل من شركة دار التداولات السعودية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشروط والمستندات للحصول علي تمويل من شركة دار التداولات السعودية تمويل شخصي للسعودين بدون تحويل راتب، من الخدمات التمويلية من دار التداولات، وتعتبر الشركة من اهم الشركات داخل المملكة، التي تساهم بشكل كبير في المنتجات التمويلية، من خلال الجهات التمويلية من مؤسسة النقد العربي السعودي، ثم تأسست الشركة في عام 2011 في مدينة الرياض، وتقدم التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل أيضا، ليتناسب مع احتياجات العملاء، وذلك بشروط ميسرة وأقساط شهرية، ويصل مبلغ التمويل إلي ضعفي راتب العميل، وحد اقصي خمسون ألف ريال سعودي، ومن ثم سنتعرف في هذا المقال علي شروط التمويل، ومميزاته والمستندات المطلوبة لذلك.

الشروط والمستندات للحصول علي تمويل من شركة دار التداولات السعودية

من الشروط التي تتطلب منك للحصول علي التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة دار التداولات السعودية:

يشترط أن يكون العميل سعودي الجنسية. لا يقل الراتب عن ألفان ريال سعودي. أما إذا كان يعمل بالتعليم لايقل راتبه عن ستة الآف ريال. تقديم سجل ائتماني جيد، وعدم التعثر المالي أو وجود أي متأخرات خلال الأربع سنوات الأخيرة. أن يكون موظفا عسكري أو مدني أو في احد البنوك. ثم يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون سنة ولا يزيد عن تسع وخمسون سنة. أن يكون علي راس العمل علي الأقل ثلاث شهور. يشترط أن يكون المتقدم مسجل في برنامج التقاعد، للتأمينات الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص داخل المملكة. وتقدم الشركة التمويل بدون كفيل في بعض مناطق المملكة، الرياض، جدة، نجران، الدمام، القصيم، الجوف، المدينة، أبها، حفر الباطن، الأحساء، الخرج، الخبر، تبوك، الطائف.

مميزات التمويل الشخصي من دار التداولات

فترة سداد تصل إلي ستون شهرا. يصل مبلغ التمويل إلي مائة ألف ريال سعودي. ثم يتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. ثم لا يحتاج لتحويل راتب وأيضا لا يحتاج لكفيل. يقدم هذا التمويل لجميع موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص المعتمد والغير معتمد. موافقة فورية على طلب التمويل.

أحكام التمويل الشخصي بدون تحويل راتب و بدون كفيل المقدم من دار التداولات

أن يكون علي راس العمل لا يقل عن ست شهور. ثم إذا كان موظفا بالبنك لا يقل العمل عن سنتان. الخدمة متاحة لجميع حاملي الجنسية السعودية.

طريقة الحصول علي التمويل