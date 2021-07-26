الجمعية التونسية للقانون الدستورى: الرئيس له سلطة مطلقة فى تقييم الظروف

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية" طالبت الجمعية التونسية للقانون الدستورى، اليوم الاثنين، الرئيس بتوضيح الإجراءات وطريقة إدارته المستقبلية.

وأعلن الرئيس التونسى قيس سعيد، أمس الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضائه وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، وذلك بعد اجتماع طارئ مع القيادات الأمنية والعسكرية، كما قرر لاحقا إعفاء وزيرى العدل والدفاع من منصبيهما.

ولاقت قرارات الرئيس التونسى الاستثنائية استحسان وإشادة عدد كبير من القوى السياسية والأحزاب التونسية، التى اعتبرت قرارات سعيّد إنقاذا للبلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية، وحماية لها من تسلط جماعة الإخوان ممثلة فى حركة "النضهة" التى تسيطر على مجلس النواب.