عاجل.. العربية: أنباء عن منع راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة من السفر

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة كذلك ورود أنباء عن وضع رئيس كتلة ائتلاف الكرامة الإخوانية سيف الدين مخلوف قيد الإقامة الجبرية. وأعلن الرئيس التونسى قيس سعيد، أمس الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضائه وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، وذلك بعد اجتماع طارئ مع القيادات الأمنية والعسكرية، كما قرر لاحقا إعفاء وزيرى العدل والدفاع من منصبيهما.

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