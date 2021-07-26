حزب التحالف من أجل تونس يؤيد قرارات قيس سعيد لإنقاذ تونس

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب التحالف من أجل تونس، مساندته لكل القرارات والإجراءات التى أعلن عنها رئيس الجمهورية وعن ثقته المطلقة فى القوات العسكرية والأمنية وفى الإدارة التونسية وكل أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذها، بما يحقق السلم الاجتماعى واستقرار البلاد وأمن المواطنين انقاذا للدولة والوطن.





وأضاف الحزب -فى بيان له بعد اجتماعه بهيئته السياسية ومنتسبيه اليوم الاثنين- أنه ردّا على جملة من الأكاذيب والاشاعات وتشويه للحقائق التى تلت تلك القرارات الرئاسية ومنها خصوصا الترويج لتهمة الانقلاب المزعوم فإنه يهيب برئيس الجمهورية أن يطمئن التونسيين والتونسيات مرّة أخرى على أن الدولة ماضية فى مسار الديمقراطية والتعددية ضامنة للحريات العامة والخاصة.

ودعا حزب التحالف من أجل تونس منتسبيه وقوى الشباب خاصة والمواطنين عامة لمزيد اليقظة والانتباه خلال هذه المرحلة من مراحل الإصلاح الوطنى الذى لا يقدم عليه ولا يسانده الا الرجال الوطنيون المخلصون للوطن دون انتظار جزاء أو شكور.