حزب التحالف من أجل تونس يؤيد قرارات قيس سعيد لإنقاذ تونس

وأضاف الحزب -فى بيان له بعد اجتماعه بهيئته السياسية ومنتسبيه اليوم الاثنين- أنه ردّا على جملة من الأكاذيب والاشاعات وتشويه للحقائق التى تلت تلك القرارات الرئاسية ومنها خصوصا الترويج لتهمة الانقلاب المزعوم فإنه يهيب برئيس الجمهورية أن يطمئن التونسيين والتونسيات مرّة أخرى على أن الدولة ماضية فى مسار الديمقراطية والتعددية ضامنة للحريات العامة والخاصة.
ودعا حزب التحالف من أجل تونس منتسبيه وقوى الشباب خاصة والمواطنين عامة لمزيد اليقظة والانتباه خلال هذه المرحلة من مراحل الإصلاح الوطنى الذى لا يقدم عليه ولا يسانده الا الرجال الوطنيون المخلصون للوطن دون انتظار جزاء أو شكور.
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