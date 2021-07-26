عاجل.. رئيس تونس يعطل العمل بمؤسسات الدولة يومين باستثناء الجيش والأمن

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أمرا رئاسيا يقضى بـتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، مع إمكانية التمديد فى مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.





وحسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، يُتيح هذا الأمر الرئاسى لكل وزير معنى أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار فى تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد. كما يُلزم الهياكل الإدارية التى تُسدى خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إدارى أن يُرخّص فى بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكترونى. وأوضحت الرئاسة التونسية أنه يُستثنى من هذا الأمر الرئاسى أعوان قوات الأمن الداخلى والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالى الذين يخضعون لتراتيب خاصة.

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