صور.. رشق موكب الغنوشى بالحجارة أمام البرلمان التونسى

جدة - نرمين السيد - قام محتجون غاضبون، اليوم الاثنين، برشق موكب رئيس مجلس النواب التونسى راشد الغنوشى بالحجارة أمام البرلمان التونسى، ما أدى إلى تهشم الزجاج، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".





وينفّذ الغنوشى اعتصاماً أمام البرلمان المطوق من الجيش التونسى، فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" باندلاع مناوشات بين أنصار حركة النهضة ومواطنين تونسيين أمام مقر البرلمان، بينما حاول الغنوشى دخول مقر البرلمان إلا أن الجيش منعه من ذلك. رشق سيارة الغنوشى بالحجارة وأوضحت القناة أن الجيش يفصل بين أنصار النهضة وبين محتجين أمام البرلمان، فيما يحاول أنصار حركة النهضة اقتحام مقر البرلمان، بينما تقوم مدرعات الجيش بتأمين بوابات البرلمان من الداخل.

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