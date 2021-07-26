فيديو.. يبيتون في الشارع للحصول على الأوكسجين في الجزائر

تداول جزائريون مقاطع فيديو تظهر مواطنين يبيتون أمام مصانع إنتاج الأوكسجين لملء أنابيب الأوكسجين الخاصة بهم، وسط إجراءات أمنية مشددة خوفا من أعمال شغب.
وترفض المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد استقبال مرضى كورونا، بسبب امتلاء غرف الإنعاش وفقدان الأوكسجين.
وأظهر مقطع فيديو الفوضى التي خلفها عدد من المواطنين من أجل الحصول على الأوكسجين.
وكان مسؤول في أحد أكبر مستشفيات البلاد قد طلب من السلطات إعلان حالة الطوارئ، بسبب ارتفاع أعداد الوفيات بسبب عدم وجود أنابيب أوكسجين.
وفي وقت سابق، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإطلاق عملية كبرى لصيانة وتجديد منشآت وأجهزة الإمداد بالأوكسجين في المؤسسات الطبية.
كما أمر تبون باقتناء وحدات إنتاج متنقلة للأوكسجين فورا من أجل دعم المستشفيات الكبرى.
وشهدت الجزائر بداية من الأسبوع الأول من الشهر الجاري، انتشارا كبيرا لفيروس "دلتا"، وذلك بنسبة 71 في المئة من بين الفيروسات.
وتوقع معهد باستور أن تبلغ نسبة انتشاره أكثر من 90 في المئة خلال الأسابيع المقبلة.
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