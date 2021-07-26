بصورة وطلب.. منشور جديد من إيمي عن دلال عبد العزيز

وجهت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، عبر حسابها على إنستغرام، طلبا لمتابعيها بشأن والدتها النجمة دلال عبد العزيز.
ونشرت إيمي منشورا مرفوقا بصورة قديمة لها رفقة والدتها، وعلقت عليها بالقول: "أرجو الدعاء لها، ربنا يشفيها".
وتفاعل عدد كبير من المتابعين ونجوم الفن مع منشور إيمي، حيث دعوا للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل.
يذكر أن دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا منتصف شهر أبريل الماضي، وتم آنذاك نقلها إلى المستشفى. وما تزال تتلقى العلاج بسبب مضاعفات "كوفيد-19" على صحتها.
ويكتنف الغموض الوضع الصحي للفنانة المصرية، البالغة من العمر 61 عاما، فيما يروج البعض من حين لآخر إشاعات عن وفاتها، وهو الأمر الذي تنفيه عائلتها بشكل قاطع.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد نادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن دلال تعاني من متلازمة ما بعد كورونا، حيث يتم وضعها الآن على جهاز تنفس غير ثاقب بدون الأنبوبة الحنجرية.
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