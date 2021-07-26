تمويل شخصي بدون تحويل الراتب بنك الإمارات دبي لا يطلب ضامن ميسر جدا للسعوديين والمقيمين

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني بالسعودية تمويل شخصي بدون تحويل الراتب أو بتحويله، حيث يعطي العميل الحرية في الاختيار بسهولة متناهية مع الحصول على مميزات كثيرة تجعل من القرض كشيء بسيط ليس عبء إضافي وذلك من خلال تحديد القسط بحيث يناسب الظروف المالية وإجمالي الدخل الشهري مع احتساب الالتزامات أيضاً، فيما يوفر مبلغ التمويل يصل إلى 3 مليون ريال كما يتيح الإطلاع على عقد التمويل الشخصي بالمواد والبنود المنصوصة داخل الموقع الإلكتروني وهذا ضمن العمل بالمصداقية والشفافية المطلقة من أجل توفير كافة المعلومات للعملاء لكي يطمئن كل عميل عند طلب القرض من بنك الإمارات دبي الوطني.

قروض بنك الإمارات بالسعودية

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني بالسعودية عدة منتجات تمويلية منها القرض الشخصي بدون تحويل الراتب أو بتحويله، تمويل يعتمد على تحويل المديونية، تمويل تأجير السيارات بالإضافة إلى القرض العقاري وكل هذه البرامج إسلامية تطبق أحكام الشريعة، كما يخضع البنك بكل خدماته إلى ضوابط ومعايير مؤسسة النقد العربي السعودي “سمة” وهو من البنوك الأجنبية المصرح لهم بممارسة التمويل داخل المملكة العربية السعودية.

متوافق مع الشريعة الإسلامية.

تمويل شخصي بدون كفيل يشمل السعوديين والمقيمين.

فترة السداد والأقساط طويلة الأجل تصل إلى خمس سنوات.

متاح إعادة التمويل بعد تسديد نسبة 20% من القرض الحالي.

التمويل بدون تحويل راتب يكون معدل النسب السنوي 8.61% على 5 سنوات السداد.

معدل النسب السنوي للقرض بتحويل الراتب يكون 5.75% على مدار الخمس سنوات.

الإعفاء من المديونية في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله.

إمكانية تحويل مبلغ التمويل الشخصي من بنوك أخرى.

يحق لك السداد المبكر في أي وقت أو إلغاء التمويل (تطبق الشروط والأحكام).

مزايا تمويل شخصي بنك الإمارات دبي الوطنيكيفية طلب تمويل شخصي بدون تحويل الراتب بنك الإمارات دبي بالسعودية

يوفر البنك عبر الموقع الإلكتروني الخاص به www.emiratesnbd.com.sa تعبئة نموذج الطلب الموجود داخل خانة التمويل الشخصي فقط عليك تحديد القرض الذي تريده سواء إن كنت بتحويل الراتب أو بدون أو برنامج تمويل تحويل المديونية، بعد تعبئة الاستمارة بكافة المعلومات والبيانات الشخصية سوف يقوم البنك بالتواصل معك من أجل إتمام الإجراءات وتقديم المستندات التي تشمل (بطاقة هوية أو الإقامة سارية الصلاحية + خطاب تحويل الراتب إذا كان القرض بالتحويل + خطاب تعريف بالراتب يوضح المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين لكافة البرامج + كشف حساب بنكي) علماً بأن الشروط والأحكام الخاصة بالعقد موجودة بالموقع، وفي حالة وجود استفسارات يمكن الاتصال عبر رقم بنك الإمارات دبي الوطني في السعودية على 8007547777.