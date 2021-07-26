موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 || موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، منذ أن قامت المملكة العربية السعودية بحظر خطوطها الجوية نتيجة لتفشي وباء فيروس كورونا المُستجد، أصبح جميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية وخارجها يتسألون عن موعد فتح خطوط الطيران السعودية، وقد اتخذت المملكة العربية السعودية مجموعة من القرارات التي قامت فيها بعمل تمديدات لكل الصلاحية الخاصة بالتأشيرات للمملكة العربية السعودية، ومنحت المملكة العربية السعودية فرصة الدخول والخروج من المملكة العربية السعودية ومن الجدير بالذكر أن هذه التمديدات ستظل حتى نهاية شهر أغسطس القادم، بالإضافة إلى القدرة على الإقامة بالمملكة مما يبشر بقرب موعد فتح الطيران السعودي الدولي.

متي يتم فتح الطيران بين مصر والسعودية

قد حظرت المملكة العربية السعودية خطوط الطيران الجوية منذ فترة من الزمن، ومن فترة قليلة قد سمحت المملكة باستئناف فتح الطيران الدولي مع احد عشر دولة : الولايات المتحدة الأمريكية، دولة ألمانيا، دولة السويد، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة سويسرا، دولة أيرلندا، دولة فرنسا، دولة اليابان، دولة البرتغال، دولة إيطاليا، وبريطانيا.

وعلى الجانب الآخر قد استمرت المملكة العربية السعودية بحظر خطوط الطيران الجوية مع تسع دول من ضمنهم جمهورية مصر العربية، ولكن قد قامت المملكة العربية السعودية بعمل بعض الاستثناءات لبعض الفئات التي يسمح لها بالدخول والخروج بين مصر والسعودية وهم الفئات العاملة بالقطاع الصحي في المملكة بالإضافة الأعضاء الدبلوماسيين، ويمكن أيضًا لكل شخص سعودي مقيم بمصر أن يعود إلى السعودية في أي وقت حيث توجد ست رحلات طيران جوية بين مصر والسعودية بشكل يومي.

قرارات بشأن فتح الطيران بين مصر والسعودية

تعددت الأقاويل عن إمكانية فتح الطيران بين مصر والسعودية، وكان الموعد المحتمل لعودة الطيران بين جمهورية مصر العربية مصر والمملكة العربية السعودية هو بداية شهر أغسطس والذي تفصلنا عنه ايام قليلة، ولكن لم يكن هناك اي بيان رسمي ليؤكد تلك الأقاويل بل صرح أحد المسؤولين منذ فترة قليلة انه لا يمكن أن يتم تحديد موعد عودة خطوط الطيران بين مصر والسعودية في الوقت الحالي ، وأن هذا القرار قد تم اتخاذه من الجانب السعودي نتيجة لتفشي فيروس كورونا المُستجد والتزاماً منهم بالإجراءات الاحترازية و الوقائية ،ولكن مؤخراً قامت الحكومة السعودية باتخاذ مجموعة من القرارات التي جاء من ضمنها اتخاذ قرار لحسم موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية.