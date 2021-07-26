تسجيل حساب بمنصة مسار الإلكترونية وتحديث البيانات، حيث يبحث العديد من الموظفين عن الطريقة الصحيحة من أجل إنشاء حساب بمنصة مسار وتحديث البيانات الوظيفية الخاصة بهم، فقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية لجميع الأفراد وهي خدمة تسجيل حساب إلكتروني جديد وخدمة تحديث بيانات الموظفين من خلال منصة مسار، حيث تعمل منصة مسار الإلكترونية الي تقديم كافة خدماتها بشكل إلكتروني سريع والعمل علي تحسين عملية التحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية من خلال منصتها، وتجتهد المنصة الي تحسين خدماتها الإلكترونية والتي يتم تقديمها للجهات الحكومية وكذلك الموظفين والأفراد، ويتم ذلك بإشراف تابع لإدارة الموارد البشرية وفق اللائحة التنفيذية الخاصة بها، وسوف نوضح لكم كيفية إنشاء حساب بمنصة مسار الإلكترونية وتحديث البيانات.ما هي طريقة إنشاء حساب جديد بمنصة مسار الإلكترونية؟
ترددت بعض الأسئلة من جانب المستفيدين من منصة مسار عن، كيفية إنشاء حساب جديد في منصة مسار الإلكترونية؟ والتي ردت عليها المنصة بضرورة اتباع الخطوات التالية من أجل التسجيل بطريقة صحيحة:
- التوجه الي الدخول علي موقع التسجيل الإلكتروني: منصة مسار.
- الضغط علي تبويب “مستخدم جديد” من أعلي الصفحة.
- بعد ظهور صفحة التسجيل يتم تسجيل جميع الحقول المطلوبة مثل (رقم الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).
- يتم إدخال كلمة المرور في المكان المحدد له ثم تأكيدها مرة أخري.
- يجب إدراج رمز التحقق الظاهر في الصورة في المكان المحدد له.
- الضغط علي تبويب تسجيل، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد بمنصة مسار.
وضحت منصة مسار خطوات قيام كل موظفي وموظفات المملكة بتحديث البيانات الخاصة به والتي تم تسجيلها بمنصة مسار من قبل، علي أن يتم التحديث بالخطوات التالية:
- يجب الدخول علي منصة مسار من خلال الموقع الإلكتروني الموضح بالأعلى.
- تسجيل الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد.
- يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المحدد لهما.
- إدخال الرمز المرئي ثم الضغط علي دخول.
- يجب الدخول عبر كلمة المرور المؤقتة التي تم إرسالها من خلال عبر أبشر.
- الضغط علي متابعة ثم اختيار خدمات الأفراد.
- الضغط علي بيانات الوظيفة من قائمة الخدمات.
- سوف تنبثق صفحة مخصصة لحساب المعلم ومنها يتم اختيار إنشاء طلب ثم تعديل البيانات الشخصية.
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تسجيل حساب بمنصة مسار الإلكترونية وتحديث البيانات، حيث يبحث العديد من الموظفين عن الطريقة الصحيحة من أجل إنشاء حساب بمنصة مسار وتحديث البيانات الوظيفية الخاصة بهم، فقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية لجميع الأفراد وهي خدمة تسجيل حساب إلكتروني جديد وخدمة تحديث بيانات الموظفين من خلال منصة مسار، حيث تعمل منصة مسار الإلكترونية الي تقديم كافة خدماتها بشكل إلكتروني سريع والعمل علي تحسين عملية التحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية من خلال منصتها، وتجتهد المنصة الي تحسين خدماتها الإلكترونية والتي يتم تقديمها للجهات الحكومية وكذلك الموظفين والأفراد، ويتم ذلك بإشراف تابع لإدارة الموارد البشرية وفق اللائحة التنفيذية الخاصة بها، وسوف نوضح لكم كيفية إنشاء حساب بمنصة مسار الإلكترونية وتحديث البيانات.ما هي طريقة إنشاء حساب جديد بمنصة مسار الإلكترونية؟
ترددت بعض الأسئلة من جانب المستفيدين من منصة مسار عن، كيفية إنشاء حساب جديد في منصة مسار الإلكترونية؟ والتي ردت عليها المنصة بضرورة اتباع الخطوات التالية من أجل التسجيل بطريقة صحيحة:
- التوجه الي الدخول علي موقع التسجيل الإلكتروني: منصة مسار.
- الضغط علي تبويب “مستخدم جديد” من أعلي الصفحة.
- بعد ظهور صفحة التسجيل يتم تسجيل جميع الحقول المطلوبة مثل (رقم الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).
- يتم إدخال كلمة المرور في المكان المحدد له ثم تأكيدها مرة أخري.
- يجب إدراج رمز التحقق الظاهر في الصورة في المكان المحدد له.
- الضغط علي تبويب تسجيل، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد بمنصة مسار.
وضحت منصة مسار خطوات قيام كل موظفي وموظفات المملكة بتحديث البيانات الخاصة به والتي تم تسجيلها بمنصة مسار من قبل، علي أن يتم التحديث بالخطوات التالية:
- يجب الدخول علي منصة مسار من خلال الموقع الإلكتروني الموضح بالأعلى.
- تسجيل الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد.
- يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المحدد لهما.
- إدخال الرمز المرئي ثم الضغط علي دخول.
- يجب الدخول عبر كلمة المرور المؤقتة التي تم إرسالها من خلال عبر أبشر.
- الضغط علي متابعة ثم اختيار خدمات الأفراد.
- الضغط علي بيانات الوظيفة من قائمة الخدمات.
- سوف تنبثق صفحة مخصصة لحساب المعلم ومنها يتم اختيار إنشاء طلب ثم تعديل البيانات الشخصية.
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