إيداع المساعدات المقطوعة موعدها وطريقة الاستعلام عنها 1442

إيداع المساعدات المقطوعة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن قيامها بإيداع المساعدات المقطوعة لجميع المواطنين السعوديين، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية لأصحاب الدخل المحدود والذين يواجهون بعض الصعوبات الاقتصادية، كما تسعى الوزارة إلى إيصال المساعدات للأسر المستهدفة والمستحقة للدعم بطريقة سهلة، مما يجعلهم في غير حاجه للذهاب إلى المقرات المخصصة لحصولهم على الدعم.

المساعدات المقطوعة:

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن موعد إيداع المساعدات المقطوعة للأسر المستحقة للدعم داخل المملكة، وهذا عبر الدخول على موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت، مما يمكن المستفيد من الإطلاع على موعد الإيداع للمساعدة المقطوعة إلكترونياً وبصورة سريعة دون الحاجة إلى الذهاب والعودة إلى الجهات المختصة وإضاعة الوقت والجهد، كما يأتي هذا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

خطوات الاستعلام عن موعد المساعدة المقطوعة:

يطرح العديد من الموظفين السعوديين عدد من الأسئلة حول موعد إيداع المساعدات المقطوعة، فقد وفرت الوزارة إمكانية استفسار المستفيد عن المساعدة المقطوعة بكل سهولة من خلال زيارة موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت وهذا عن طريق إتباع عدد من الخطوات وهي:

أولاً يجب عليك تسجيل الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثانياً عليك القيام بتحديد الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً قم بالضغط على خيار الإستعلام عن المساعدة المقطوعة.

رابعاً بعد ذلك عليك القيام بملء خانه رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد.

خامساً يتم كتابة رمز التحقق والظاهر أمامك على الشاشة.

سادساً يجب عليك النقر على زر عرض.

في النهاية سيظهر لك موعد صرف المساعدة المقطوعة بصوره واضحة.

المساعدات المقطوعة برقم الطلب:

توفر وزارة الموارد البشرية السعودية العديد من الخدمات ومنها خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب ومن خلال زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة، وللقيام بذلك قم بإتباع الخطوات التالية: