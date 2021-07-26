رابط التقديم بجامعة نجران وبدء القبول في 8 دبلومات عليا ومتوسطة غدًا

منذ أن أعلنت جامعة نجران وعمادة خدمة المجتمع عن بدء استقبال طلبات التسجيل إبتداء من غدا بجامعة نجران وإزدادت محركات البحث وتصدرت جامعة نجران ترند مؤشرات موقع جوجل على تأكيد الخبر وكيفية وطريقة التقديم وشروط التقديم وماهي الدبلومات العليا والمتوسطة التى سيسجل فيها الطلاب الراغبين الالتحاق بها للعام الدراسي الجديد، وبالتزامن مع استمرار القبول الاحتياطي، فقد أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر غدًا الثلاثاء الموافق 27/7/2021، بدء استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة للعام الدراسي 1443 هـ، وتستمر حتى 28 من ذي الحجة الجاري.

دبلومات جامعة نجران:

حيث تساءل الكثير من الطلاب الراغبين فى التسجيل عن الحصول على الدبلومات العليا بجامعة نجران عن التخصصات المطلوبة وأشارت جامعة نجران أن الدبلومات العالية تشمل ” الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري”،وجاء في الإعلان عن الدبلومات العالية والتخصصات المطلوبة كالتالي: الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بها الشهادة الجامعية المرتبطة بكل تخصص، بينما تشمل الدبلومات المتوسطة دبلوم المحاسبة، والفندقة والسياحة، وعلوم الحاسب التطبيقي، والموارد البشرية، ويُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط.

القبول الاحتياطي :

من الجدير بالذكر فقد أعلنت جامعة نجران عن فتح باب القبول الاحتياطي حسب المقاعد المتاحة لخريجي وخريجات الثانوية العامة عن اتاحة الفرصة للراغبين في التسجيل في الدبلومات لبعض التخصصات المعلن عنها سابقا في بداية المقال، وأوضح وكيل الجامعة أن التقديم على القبول الاحتياطي سيكون عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، مشيرًا إلى أن النتائج ستُعلن السبت 28 من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الجامعة تُتيح عبر هذه المرحلة الفرصة لمن لم يتم قبولهم في المرحلة الرئيسية في حال انسحاب بعض المتقدمين في القبول الرئيسي وعدم إكمال إجراءاتهم، وذلك حسب المقاعد الشاغرة، وكانت الجامعة أعلنت نتائج المقبولين على المرحلة الرئيسية، إذ تجاوز عدد المقبولين 6000 طالب وطالبة.

شروط التقديم بالدبلومات العالية بجامعة نجران:

بخصوص شروط القبول والتقديم بالدبلومات العليا بجامعة نجران لم تضع شروط على تسجيل القبول للحصول على دبلومات العالية فى التخصصات المذكورة سلفا، حيث أعلنت أنه يُشترط على الراغبين في الالتحاق بها الشهادة الجامعية المرتبطة بكل تخصص.فيما تشمل الدبلومات المتوسطة “دبلوم المحاسبة، والفندقة والسياحة، وعلوم الحاسب التطبيقي، والموارد البشرية”، ويُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط.

رابط وطريقة التسجيل:

حيث دعت جامعة نجران على الطلاب الراغبين فى الالتحاق والتسجيل للحصول على الدبلومات العالية في اى تخصص مما أعلن عليهم بالتسجيل من خلال البوابة الالكترونية للجامعة القبول والتسجيل بجامعة نجران واستكمال خطوات التسجيل عبر الرابط الإلكتروني .