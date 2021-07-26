ميقاتى بعد تكليفه بحكومة لبنان: لا أملك عصى سحرية.. لكن لدى ضمانات دولية

جدة - نرمين السيد - وقال ميقاتى فى مؤتمر صحفى مقتضب عقده فى قصر بعبدا بالعاصمة بيروت: "خطيت الخطوة وأعرف الوضع، لكننى درسته ولدى ضمانات دولية" لم يكشف عنها.

وفى الوقت ذاته، قال رئيس الوزراء المكلف إنه "ليس لديه عصى سحرية ولا يقوم بمعجزات"، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".

وشبه ميقاتى الوضع فى لبنان بـ"حريق يمتد كل يوم ليصل بيوت الكل"، وأضاف: "أخذت بعد اتكالى على الله أن أقدم وأجرب لوقف هذه النار. إخماد الحريق يتطلب تعاون كل اللبنانيين".

وقال ميقاتى إن أولوية حكومته ستكون تنفيذ المبادرة الفرنسية، من أجل "إنقاذ لبنان"، لكنه ختم المؤتمر سريعا رافضا الإجابة على أسئلة الصحفيين.

وحصل ميقاتى، رجل الأعمال، على أغلبية أصوات النواب خلال المشاورات البرلمانية، الاثنين، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة فى البلاد بعد دعم الأحزاب الرئيسية له.