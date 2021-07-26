هنا..نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدراس الصناعية والتجارية والزراعية عبر fany.moe.gov.eg

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، إنتهت فعليا أعمال تصحيح كافة إمتحانات الدبلوم للمدراس الصناعية والتجارية والزراعية، ومن ثم ينتظر الالف من طلبة التعليم الفني نتيجة نظام الدبلوم 3 سنوات وكذلك 5 سنوات عبر fany.moe.gov.eg، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تبذل أقصي جهدها لعرض نتائج الطلاب في جميع المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة إن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أكد أن أعمال تصحيح جميع الأوراق قد إنتهت وتم عمل مراجعات لرصد الدرجات بحرص شديد، وذلك من قبل عدد كبير من المعلمين والمعلمات المخصصين لرصد وتصحيح الأوراق الامتحانية للدور الأول، في الوقت نفسة تم إستقبال أكثر من 800 الف طالب وطالبة في لجان امتحانية تخضع لكافة الإجراءات الاحترازية وتم تطبيقها بشدة لمنع تفشي كورونا.

هنا..نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

بدأت العملية العكسية للعد التنازلي لعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، وذلك بعد فترة طويلة من الترقب لعرض نتائج الدبلوم الفني بنظام ثلاثة سنوات ونظام خمس سنوات، ومن المؤكد إعلانها خلال دقائق حيث أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي رفع النتائج عبر الموقع الإلكتروني بعد إجازة عيد الأضحى، ومن ثم سوف نوضح لحضراتكم كيفية الحصول علي نتائج الطلاب بسهولة دون الانتقال من البيت لمنع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد

قم بزيارة موقع fany.moe.gov.eg للحصول علي نتائج الدبلوم الفني بنظام ثلاثة وخمس سنوات.

احضر رقم جلوسك وقم بكتابتة من الجهة الصحيحة.

عليك تحديد القسم الدراسي الخاص بك زراعي او تجاري او صناعي.

أخيرا إضغط عرض النتيجة لتحصل علي عرض تفصيلي بنتائج المواد والمجموع الكلي للدرجات.

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رابط نتائج الدبلوم الفني جميع التخصصات

ويمكنكم اليوم الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، وذلك للمدراس الصناعية والتجارية والزراعية والاقسام الصحية والفنادق عبر fany.moe.gov.eg، خاصة إذا قمت بإتباع الخطوات الموضحة سابقا، ومن المؤكد إن المجموع الكلي للطالب يحدد الجهة التعليمية اللاحقة التي يكمل بها الطالب دراستة، علاوة على ذلك يوجد بعض الجهات التي تتيح الفرص لعمل معادلة واللتحاق بالرغبات التي يحبها الطالب.