الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس من موقع بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg

يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس، حيث من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن نتائج الامتحانات شهادة الدبلوم التجاري والصناعي والزراعي لجميع الشعب التعليمية بالدبلومات الفنية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يمكن لجميع أولياء الأمور وذاويهم الدخول علي رابط بوابة التعليم الفني التابع لموقع وزارة التربية والتعليم بشكل إلكتروني لمعرفة الدرجات والمجموع الكلي بكل سهولة ويسر، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم الرابط بالأسفل وذالك حتي نسهل الأمر علي كافة الطلاب أولياء أمورهم لمعرفة تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس للاستعلام عن النتائج بصورة إلكترونية.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

تستعد وزارة التربية والتعليم الآن لمؤتمراها الصحفي التي ستعقده خلال ساعات حيث من المتوقع ظهور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لكي يعلن عن نسب الرسوب وتحديد أسماء الأوائل ونسبة النجاح في جميع التخصصات، سواء كان نتيجة الدبلومات الفنية بنظاميها الخمس سنوات والثلاث سنوات، في كافة الشعب سواء كان التعليم الصناعي أو التجاري أو الفندقي أو الزراعي، حيث ستعلن كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة من خلال مؤتمر صحفي كبير سيتم عقده في مقر الوزارة علي يتم إعلان النتيجة إلكترونيا بعد ذلك علي موقع بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg علي شبكة الأنترنت وذالك حتي يتمكنوا جميع طلابنا لمعرفة تفاصيل النتيجة برقم الجلوس.

بوابة وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

يعتبر موقع التعليم الفني عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية، الوحيد الذي يمكن يمكن لجميع الطلاب والطلبات الاطلاع علي الدرجات ونسبة النجاح من خلال موقع التعليم الفني حيث توفر بوابه التعليم الفني من اجل الاستعلام عن نتيجة طلاب الدبلومات الفنية برقم الجلوس من خلال الدخول على الرابط التالي نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية فعن طريق استخدام رقم الجلوس عبر البوابة المصرية للتعليم الفني https fany moe gov eg exam results، حيث يقوم الطلاب بالدخول على الرابط السابق قم اختيار التخصص ثم قم بكتابة رقم الجلوس ثم قم بالضغط على عرض النتيجة، كما يمكنك للجميع كتابة رقم الجلوس الخاص بك من خلال التعليقات الموجودة أسفل الموضوع لنجلب لكم النتيجة فور ظهورها.