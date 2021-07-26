دوت الخليج :- أعنلت وزارة الصحة تسجيل 15 وفاة و1061 إصابة جديدة بكورونا. ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية فقد ارتفع إجمالي الوفيات إلى 9963 حالة والإصابات إلى 764983 حالة. وتوزعت الإصابات على المحافظات كما يلي: 594 في العاصمة، و107 في الزرقاء، و63 في البلقاء، و51 الطفيلة، و47 في جرش، و30 عجلون، و25 في مادبا، و20 في المفرق، و19 في الكرك، و17 في العقبة، و1 في الرمثا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 15 وفاة و1061 إصابة جديدة بكورونا في الاردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.